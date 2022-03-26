Flaş Mesut Özil sözleri! "Fenerbahçe kariyeri bitti"
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Demir, "Ben Mesut'un Fenerbahçe kariyerinin bittiğini düşünüyorum. Affedilme ihtimali görmüyorum. Mevcut yönetim devam ettikçe bu durum değişmeyecek" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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