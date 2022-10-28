FENERBAHÇE HABERLERİ - O detaya dikkat çekti! "Türk hocalara ders verdi"
A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Fenerbahçe - Rennes maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Maçın ardından Jorge Jesus'un açıklamalarına dikkat çeken Özkök, "Altay Bayındır'a yapılan eleştirilerde Jesus, oyuncusunun yanında durarak Türk teknik direktörlere bir ders verdi" ifadelerini kullandı.
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