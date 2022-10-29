FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Altay Bayındır sözleri! "Çok büyük haksızlık"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Aktan, "Çok büyük bir haksızlık söz konusu. Milli Takım'ın kalecisinden bahsediyoruz. Türkiye'nin en iyi 2-3 yerli kalecisinden birinden bahsediyoruz. Üstelik bu kaleyi 10 yıl koruyabilecek bir isimden bahsediyoruz. Rennes maçında golleri Altay yemedi, Fenerbahçe savunması, Fenerbahçe orta sahası yedi. Bir Altay daha yok" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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