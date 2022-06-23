Fenerbahçeli Ozan Tufan düğünde eğlendi!
Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olacağı iddia edilen Ozan Tufan, katıldığı bir düğünde yaptığı dans ve mimikleriyle dikkat çekti. 27 yaşındaki oyuncuya Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü de eşlik etti. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
Ozan Tufan düğünde eğlendi! 23 Haziran 2022 | 12:00
00:30
Kanarya'dan Emre Mor hamlesi! 22 Haziran 2022 | 12:00
03:50
F.Bahçe'de Mesut krizi! "Boşanmaya doğru gidiyor" 21 Haziran 2022 | 12:00
15:50
Henrique iddialı konuştu! "Tarihe geçmek istiyorsam..." 20 Haziran 2022 | 12:00
10:19
Jorge Jesus'tan oyunculara yakın takip! 20 Haziran 2022 | 12:00
02:43
Flaş Arda Güler sözleri! "F.Bahçe düşünürse oynatmak isteriz" 19 Haziran 2022 | 12:00
00:12
Mesut Özil kız kardeşinin düğününde oynadı 19 Haziran 2022 | 12:00
01:38
Kanarya'dan Abdülkerim hamlesi! İşte o teklif... 18 Haziran 2022 | 12:00