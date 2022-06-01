FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil "Kalıyorum" dedi! Peki Jorge Jesus ne düşünüyor?
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Mesut Özil sessizliğini bozdu. Gideceğine dair çıkan haberlere sosyal medyadan yanıt veren Mesut, kariyerini sarı lacivertli ekipte tamamlayacağını belirtti. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Jorge Jesus'un düşüncesini açıkladı. Aktan, "Ben Jesus'un önüne listeyi aldığı zaman Mesut Özil gibi bir oyuncu ile değil, Crespo veya Mert Hakan Yandaş ile devam etmek isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu oyuncular daha savaşçı isimler. Tazminat ödememek için sadece takımda tutulur ama oynatılmayabilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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