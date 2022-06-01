Jorge Jesus İstanbul'a geldi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. (FB spor haberleri)
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