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Jorge Jesus İstanbul'a geldi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. (FB spor haberleri)

01 Haziran 2022 | 07:24
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