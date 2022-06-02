FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Jorge Jesus'un en büyük problemi!
Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus oturdu. 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli çalıştırıcının tek sorunu dil. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, bu konuyu değerlendirdi. Akcan, "Jesus'un tek eksikliği dil. Günümüzde oyuncuların çoğu aynı dili konuşmuyor ve bu durumuna alıştılar. Türkiye'de iyi çeviri yapan takım tercümanları var. Belki sorun olmaktan çıkabilir ama her hocanın en büyük dileği oyuncusuyla direkt bir iletişim sağlamaktır." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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