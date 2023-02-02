FENERBAHÇE HABERLERİ - Mert Hakan'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Mert Hakan Yandaş'ın iptal edilen golünü değerlendirdi. Toroğlu, "Çevredeki Adana Demirsporlu oyuncular elle oynamayı görseler ellerini kaldırırlar mı? Herkes elle oynadı diye kaldırır. Mert Hakan topu önüne almak için uğraşmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Topa eylem yapmıyor. Hakem de pozisyonu görmedi. VAR denen bir alet var. Bizim bu pozisyonu çözme şansımız zor. VAR hakemi Koray Gençerler de bu pozisyonu görüyor. Koray Gençerler'in de Ali Palabıyık'a 'Biz baktık. Fazla bir şey görünmüyor. Sen gelip baksana.' demesi gerekir." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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