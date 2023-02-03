Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık'a sert eleştiri: Maça damga vurdu
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Mücadelede hakem Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar dikkat çekerken, A Spor yorumcusu Cem Pamiroğlu, Takım Oyunu programında konuyla ilgili olarak, "Ali Palabıyık'ın kararları maça damga vurdu. Miha Zajc'ın pozisyonunda faul verse, Fenerbahçe belki de galip gelmek için bir avantaj sağlayacaktı." dedi. İşte o sözler...
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