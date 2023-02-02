FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: Bu maçın en tehlikeli yanı...
Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bu maçın en tehlikeli yanı futbolcu eksilmesi. Futbolcu eksilmesi çok büyük risk bu tür bir maçta." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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