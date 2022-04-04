FENERBAHÇE HABERLERİ - Mergim Berisha'dan gençlere futbol dersi
Fenerbahçe'nin santrforlarından Mergim Berisha sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Berisha yaptığı paylaşımda sokakta top oynayan genlere katıldı ve ortamda samimi anlar yaşandı. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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