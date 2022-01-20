FENERBAHÇE HABERLERİ - Kim Min Jae ve Attila Szalai'yi o sözlerle eleştirdi! "Elini kaldıracağına..."
Kötü gidişatına dur diyen Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı evinde 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Taner Karaman sarı lacivertli ekibin savunmasını değerlendirdi. Karaman, "Kim Min Jae'nin oyuncuyu kaçırması burada gole sebebiyet verdi. Fenerbahçe'de savunma problemleri devam ediyor. Savunmadaki oyuncular arası boşluk her hafta daha da açılıyor. Kim Min Jae biraz dağıldı. Szalai'de de performans sorunu var. Ofsayt diye elini kaldıracağına pozisyonu takip etse golü önleyebilir." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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