FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki sorunu! "Kenarda oynamak..."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Altay'ı konuk etti. İlk yarısı 1-1 biten maçı Reha Kapsal yorumladı. Kapsal, Fenerbahçe'nin kanatlarını eleştirdi. Kapsal, "Szalai iyi niyetli ama sol kenarda oynamak farklı bir iş. Pelkas'ın da performansı sıkıntılı. Sağ tarafta Osayi ve Ferdi çok dağınık. İkili olarak kombinasyonu yok." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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