FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın yıldızı Mesut Özil hakkındaki gerçeği canlı yayında açıkladı!
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Mesut Özil hakkında da konuşan Karaman, "Vitor Pereira döneminde de oynamadığı dönemde konuşuluyordu. Mesut yetersiz. Artık bunu kabullenmek lazım. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine girmekte zorlanıyor. Dünya markası olabilir ama performans gösteremedikçe markanızın çok bir önemi kalmıyor. Bu ve bundan sonraki karşılaşmalarda bir süre yedek kulübesinde başlayacaktır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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