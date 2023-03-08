FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un sözlerini yorumladı! "Ucube sistem play-off hayal"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ligden çekilen takımlar olduğu için, play-off önerisinde bulunmuştu. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Portekizli çalıştırıcının bu sözlerini değerlendirdi. Alpaslan, "Play-off falan hayal. Bir kere onu yaptılar, Türk futbolunun yüz karasıydı. Ucube bir sistemdi." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Jesus'un sözlerini yorumladı! "Play-off hayal" 08 Mart 2023 | 12:00
00:32
Toroğlu'dan Sevilla maçı yorumu! "Böyle takımdan korkacaksın" 06 Mart 2023 | 12:00
00:48
Flaş Ferdi Kadıoğlu yorumu! 05 Mart 2023 | 12:00
00:46
Toroğlu: Ferdi'nin golü çift yönlü yolda büyük ceza yer! 04 Mart 2023 | 12:00
00:57
Toroğlu'dan Arda'ya: Cin olmadan şeytan olma! 04 Mart 2023 | 12:00
03:17
İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesi son durum 04 Mart 2023 | 12:00
01:33
Enner Valencia'ya övgü dolu sözler! 04 Mart 2023 | 12:00
01:04
Fenerbahçe'de Ante Rebic harekatı! 01 Mart 2023 | 12:00