FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'a övgü dolu sözler!
Fenerbahçe'de teknik direktör bilinmezliği son buluyor. Portekiz'de Jorge Jesus ile görüşen Başkan Ali Koç, gelecek sezon tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Jesus'a övgü dolu sözler sarf etti. Korkmaz, "Jesus 3 kıtada şampiyon oldu. 14 sezonda 11 kupası var. Winner (Kazanan) bir isim. Jesus'un kariyerine bakın. Kupa alıyor bu hoca." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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