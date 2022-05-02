FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'la devam edilecek mi? "Öyle bir damga vurdu ki..."
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle birlikte çıktığı son 11 maçtan 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak büyük bir seri oluşturdu. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın kalıp kalmaması durumunu değerlendirdi. Kelleci, "Ben devam edilmeli tarafındayım. Fenerbahçe'nin eksikliklerini konuşurken, İsmail Kartal öyle bir damga vurdu ki eksiklikleri hiç hissettirmedi. Yönetim açısından bakarsak çok kolay bir karar değil. Sürekli eleştirilen bir takım alıp, ligin en formda takımı haline getiriyorsunuz." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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