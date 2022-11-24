FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus için flaş yorum!
Fenerbahçe'de Dünya Kupası arasında bile en çok merak edilen konu Jorge Jesus'un sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağı olmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Suat Umurhan'dan bu konu hakkında dikkat çeken sözler geldi. (FB SPOR HABERLERİ)
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