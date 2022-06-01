FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Fenerbahçe'de! "Avrupa'nın en zor camiasına geldi"
Fenerbahçe uzun zamandır ilgilendiği Jorge Jesus'u gece saatlerinde İstanbul'a getirdi. Portekizli çalıştırıcı Lizbon kentinden hareket ederek Sabiha Gökçen Havaalanı'na ulaştı. Oradan özel helikopter ile kalacağı otele götürüldü. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, kariyerli hocanın gelişini bu sözlerle yorumladı. Aktan, "Ben Jesus'tan ümitliyim ama şunu biliyordur. Avrupa'nın en zor camiasına geldi. Sevinci doruklarda yaşayan ve üzdüğünü de herkesi yerle bir eden bir taraftar gücü var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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