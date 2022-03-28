FENERBAHÇE HABERLERİ - Joachim Löw'deki pürüz ortaya çıktı! "60 milyon euro..."
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. İsmail Kartal ile çıkışa geçen sarı lacivertli yönetim gelecek sezon Alman Teknik Direktör Joachim Löwü takımın başına getirmek istiyor. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Löw konusundaki pürüzü anlattı. Domaç, "Fenerbahçe Löw'ü istiyor ama ekibine ve transferler için para istiyor. Kolay bütçe de değil. Pazarlıklar sürüyor. İstenen bütçe 50-60 milyon euroydu ama şu anda 30-40 bandına indi. Ancak hala zor bir bütçe." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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