FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Mesut Özil'in gözden çıkarılma sebebi! "Londra'da..."
Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi devam ediyor. Yıldız isim son olarak kadro dışı bırakılmıştı. A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, Mesut'un kadro dışı kalma sebebini açıkladı. Kınalı, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın bir oyuncusu için 'Ya ticaretle uğraş ya oyununa bak' demesiyle Mesut'un Türkiye kariyeri bitti. Ali Koç gözden çıkarmış. Mesut'un Londra'da 2 tane kafesi varmış ve Türkiye'de 4-5 tane daha açacakmış. O iş Mesut'un kafasını ne kadar meşgul edebilir?" dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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