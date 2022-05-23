FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Jorge Jesus'un tercihi! "İsmail Kartal'ı istemez"
Fenerbahçe'de Jorge Jesus sesleri gün geçtikçe yükseliyor. İsmail Kartal döneminde en çok puan toplayan sarı lacivertli ekip Portekizli çalıştırıcıya yeni sezondan takımı emanet etmek istiyor. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Kartal'ın sportif direktör olma ihtimalini değerlendirdi. Domaç, "Jesus, İsmail Kartal'ı sportif direktör olarak kabul etmez. Başka türkü olsaydı kabul edebilirdi. Ayrıca İsmail Kartal'ın hiçbir işlevselliği de olamaz. Jorge Jesus tam kadrosu ile geliyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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