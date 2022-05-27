Jorge Jesus Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Jorge Jesus ile her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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