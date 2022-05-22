FENERBAHÇE HABERİ: Flaş İsmail Kartal yorumu! "Yerlerde sürünen bir takım vardı"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgiç "İsmail Kartal, müthiş bir performans gösterdi. Her şeyden öte yerlerde sürünen bir takım vardı, taraftarların beğenmediği oyuncuları birer değer haline getirdi." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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