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FENERBAHÇE HABERLERİ - O isimden Fenerbahçeli oyunculara sert sözler! "Maradona olmuşlar"

Süper Lig'in 18. haftasında Vitor Pereira'sız ilk maçına çıkan Fenerbahçe, maçta 9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek bazı oyuncular hakkında sert ifadeler kullandı. Zeybek, "Fenerbahçe'de bazı oyuncular Maradona olmuş ve devamlı Etiler'de geziyor. Özellikle 1-2 yerli oyuncudan. Bu takımda Mesut Özil var, daha fazla Maradona kaldıramaz takım." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
23.12.2021
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O isimden F.Bahçeli oyunculara sert sözler! Maradona olmuşlar O isimden F.Bahçeli oyunculara sert sözler! "Maradona olmuşlar" 23.12.2021
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