FENERBAHÇE HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin ikilemi! Sörloth mu Seferovic mi?
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Jorge Jesus'un en zorlu tercihi forvet transferi olacak. Takıma net bir santrfor katmak isteyen sarı lacivertli ekip sözü Jesus'a bırakmayı planlıyor. Detayları A Spor yorumcusu Taner Karaman değerlendirdi. Karaman, "Jesus geldiğinde Sörloth ile Seferovic arasında kalırsa iş, Seferovic'e döner." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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