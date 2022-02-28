FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ı yerden yere vurdu! "Takım hocasız daha iyi"
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, teknik direktör İsmail Kartal'ı o sözlerle eleştirdi. Kapsal, "Teknik direktör gelir ve rolleri belirler. İsmail Kartal'ın kafasında karıştırmasına gerek yok. Fenerbahçe'nin ne oynadığı belli değil. Birbirini tanımaya 11 oyuncu getirip sahaya sürsen bundan daha iyi oynarlar. Bu takımı antrenörsüz bıraksan daha iyi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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