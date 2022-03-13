FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a şok eleştiri! "Arda'yı neyden koruyor?"
Süper Lig'in üst sıralarını ilgilendiren zorlu mücadelede Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın Arda Güler hakkında önceki günlerde yaptığı açıklamalara yönelik konuştu. Kapsal, "İsmail Kartal, Arda'yı kimden, niçin, neyden koruyor anlamıyorum. Arda'nın saha içerisinde daha fazla süre bulup oynamaya ihtiyacı var." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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