FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Mesut Özil sözleri! "Kadroya giremez"
Süper Lig'in üst sıralarını ilgilendiren zorlu mücadelede Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk yarı sonunda Mesut Özil hakkında konuştu. Toroğlu, "Mesut aldığını veremedi. Almanya'da olsa kadroya bile giremez." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:57
Toroğlu'dan Mesut sözleri! "Kadroya giremez" 13 Mart 2022 | 12:00
01:53
F.Bahçeli oyunculara şok sözler! 13 Mart 2022 | 12:00
04:23
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı öncesi son durum... 13 Mart 2022 | 12:00
02:13
F.Bahçe'de yıldız isimlere resmi teklif var mı? 13 Mart 2022 | 12:00
01:07
Kırmızı kararı doğru mu? Uluç yorumladı 11 Mart 2022 | 12:00
01:15
Löw'ün beklediği haber! "2-3 oyuncu..." 10 Mart 2022 | 12:00
01:01
İsmail Kartal'a şok eleştiri! "Mesut Özil'in düşmanı mısın?" 08 Mart 2022 | 12:00
02:09
Koç yurt dışına gitti! İşte hedefteki isimler... 07 Mart 2022 | 12:00