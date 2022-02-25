FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'a sert eleştiri! "Arda'yı kimden koruyacağız?"
Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turundan da elendi. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, teknik direktör İsmail Kartal'ı eleştirdi. Domaç, "İsmail Kartal, Arda için 'Onu korumamız lazım.' diyor. Arda'yı kimden koruyacağız? O yaşlarda Emre Belözoğlu da sahaya atıldı. Arda'yı korurken Sosa'yı mı oynatacağız? 36 yaşındaki Sosa'yı Arda'ya tercih etme." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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