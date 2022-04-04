FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal ile devam edilecek mi?
Antalyaspor maçı ile Fenerbahçe'nin başına geçen teknik direktör İsmail Kartal, sarı lacivertli ekipte bulunduğu 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Oynattığı oyunla göz dolduran İsmail Kartal'ın gelecek sezon Kanarya'da devam edip etmeyeceği merak konusu. A Spor yorumcusu Taner Karaman konuya açıklık getirdi. Karaman, "Eğer Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşmasını kazanırsa gelecek hafta yönetimden 'İsmail Kartal ile devam' açıklaması gelecektir. Şu anda bile taraftarların İsmail Kartal ile devam edilmesi gerekiyor kamuoyunu oluşturuyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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