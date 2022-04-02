FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal: İkinci isim olmam!
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçtan sonra teknik direktör İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Kartal, "Kalır mıyım, ayrılır mıyım bilmiyorum. Sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ben hiç kimsenin ardından ikinci isim olmam. Ben teknik direktörüm." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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