FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'nin pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı
Fenerbahçe Rizespor maçında İrfan Can Kahveci, Eren'in darbesiyle yerde kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu o pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "İrfan Can Kahveci bu pozisyonda güzel almış penaltıyı" dedi.
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