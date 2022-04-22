Fenerbahçe'de o noktaya dikkat çekti! "Yükselişteki en önemli etken..."
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Fenerbahçe maçlarını izlerken keyif alıyoruz, taraftarda stadyumu dolduruyor. Fenerbahçe kenetlenmiş durumda. Yükselişteki en önemli etkenlerden biri taraftar" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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