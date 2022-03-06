FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartına şok sözler! "Takımı sahaya çıkarmam"
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kartı eleştirdi. Bilgiç, "Bugün bu kırmızı kartın verilmesi takkelerin düştüğü andır. Ben Fenerbahçe yöneticisi olsam takımı sahaya çıkarmam." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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