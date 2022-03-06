FENERBAHÇE - TRABZONSPOR HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal'a flaş sözler! "Hakem itilemez"
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Misafir takım Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Hakem gidene kadar bakın. Herkes hareket yapıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü mesela 4. hakeme bir hareket yaptı. Hakem itilemez. Hakem Futbol Federasyonu'dur." dedi. | Fenerbahçe - Trabzonspor haberleri (FB - TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
Toroğlu'dan Kartal'a flaş sözler! "Hakem itilemez" 06 Mart 2022 | 12:00
00:52
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ile ilgili detaylı bilgiler... 06 Mart 2022 | 12:00
04:24
İşte lider Trabzonspor'da Fenerbahçe derbisi öncesi son durum! 06 Mart 2022 | 12:00
01:25
F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! 06 Mart 2022 | 12:00
02:12
Kartal'ın zorlu seçimi! Sol bekte kim oynayacak? 04 Mart 2022 | 12:00
01:44
Derbi öncesi flaş F.Bahçe tespiti! "En kırılgan dönem" 04 Mart 2022 | 12:00
00:38
G.Saray ve F.Bahçe'nin Larin savaşı! 03 Mart 2022 | 12:00
15:28
Szalai'den Arda Güler ve transfer açıklaması 02 Mart 2022 | 12:00