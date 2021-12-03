FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'nin cezasına ilişkin sert sözler! "Raporu yazmak bu kadar kolay mı?"

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Spor Ajansı programında Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin aldığı cezayı değerlendirdi. Uluç, "İrfan Can'a verilen cezadan ziyade bu noktaya nasıl geldik o konuşulmalı. Hakem bu duruma doğru şekilde yaklaşım gösteremedi. Koridordaki olayda da hakemler orada yok, 4. hakem nerede? 3. gözlemci rapor tutuyor. Kim ne söyledi, olayın ne kadar içindesin? Bu raporu yazmak bu kadar kolay mı?" ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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