Fenerbahçe Yöneticisi Emir Yolaç Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Afjet Afyonspor eşleşmesi sonrası konuştu!

Fenerbahçe Yöneticisi Emir Yolaç, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Afjet Afyonspor eşleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Yolaç, "Her kulvarda her kupaya talibiz. Afyonspor'u ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Rakibimizle centilmence bir karşılaşma olmasını temenni ederim." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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