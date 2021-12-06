06 Aralık 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe Rizespor maçı sonrası Vitor Pereira'dan galibiyet yorumu! "Böyle devam etmeliyiz"
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galibiyetin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor, ilk 11'de başlayanlar ve sonradan girenler çok iyi performans gösterdi. İşte biz buyuz!" şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
06.12.2021
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