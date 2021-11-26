FENERBAHÇE HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan Vitor Pereira'ya flaş eleştiri! "Hücum mu oynadı?"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos'la karşılaştı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçı değerlendiren A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, "Pereira'nın 3'lü savunmaya değil beraberliğe korumak için 5'li savunmaya döndü. Ortada 3 stoper, yanda 2 tane bekle. Hücum mu oynadı Fenerbahçe? 0-0 kime lazım? Konferans Ligi'ni garantiye almak için oynadı. Takımda hücum oyuncusu bırakmadı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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