26 Kasım 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan Vitor Pereira'ya flaş eleştiri! "Hücum mu oynadı?"
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos'la karşılaştı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçı değerlendiren A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, "Pereira'nın 3'lü savunmaya değil beraberliğe korumak için 5'li savunmaya döndü. Ortada 3 stoper, yanda 2 tane bekle. Hücum mu oynadı Fenerbahçe? 0-0 kime lazım? Konferans Ligi'ni garantiye almak için oynadı. Takımda hücum oyuncusu bırakmadı." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
26.11.2021
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