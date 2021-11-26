FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan'ın peşinde!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de, gözler bir yandan devre arası transferine de çevrildi. Kanat ve forvet bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, bir de kaleci transfer etmek istiyor. Bu transfer ilişkin A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe'de Altay'ın geri dönüşüyle ilgili net bir tarih vermek kolay değil. Berke kalede tek başına. Fenerbahçe bir kaleci transferi yapmayı planlıyor. Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan, listenin en tepesinde" ifadelerini kullandı. Kul, Gökhan ile Çaykur Rizespor arasında sözleşme yenilendi fakat Gökhan, sarı lacivertli formayı giymek istiyor. Rizespor yönetiminden de kolaylık istedi" dedi.

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