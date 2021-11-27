FENERBAHÇE HABERLERİ - Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler! "Vitor Pereira'nın 3'lü defans inadı..."

A Spor yorumcularından Ümit Aktan, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Göztepe - Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Aktan, "Fenerbahçe bu maça Vitor Pereira'nın 3'lü defans inadı ile mi çıkacak? Yoksa Ali Koç'un müdahalesiyle oluşturulduğunu düşündüğüm ve başarılı olmuş 4'lü savunmayla mı oynanacak?" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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