22 Ekim 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan çok sert Vitor Pereira sözleri! "Büyük takımın boş hocası"
A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira'yı eleştirdi. Portekizli hocanın açıklamaları üzerine konuşan Uluç, "Büyük takımın boş hocası. Pereira'yı Türkiye'de Antwerp maçına kadar alkışlayan Hıncal Uluç söylüyor bunu" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
22.10.2021
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