FENERBAHÇE HABERLERİ - "Fenerbahçe'nin oyununda ciddi bir gerileme var"

Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile oynadıpı ve 2-2 berabere kaldığı maçı Sabah Sporu programında değerlendirdi. Bilgiç, "Fenerbahçe'nin oyununda ve skor gücünde ciddi bir gerileme var. Sezon başındaki o isteği son karşılaşmalarda gördüğümü söyleyemem." dedi. (FB spor haberi)

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