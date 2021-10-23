23 Ekim 2021, Cumartesi
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Pereira'nın sözlerine şok eleştiri! "Hedefi Çin'den öteye geçememiş"
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta galibiyet alamayan sarı lacivertli ekip, lige galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Royal Antwerp maçının sonunda "Bizden Avrupa'da zafer mi bekliyorsunuz?" açıklamasında bulunan Vitor Pereira'yı eleştirdi. Aktan, "Pereira'nın hedeflerden birini kaldırması yanlış. Hele matematiksel anlamda bu hedef devam ederken... Takımın içinde bunu söylediğiniz zaman oyuncu kendini Avrupa'dan sakınır. Alanya maçını coşkulu oynayacaktır ama Eintracht Frankfurt maçında İstanbul'da 3 yediği zaman umurunda olmaz. Fenerbahçe taraftarının içine sindirebileceği bir mesaj değil. Pereira'nın hedefi Çin'den öteye geçememiş." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
23.10.2021
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