FENERBAHÇE HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert eleştiri! "En az 6 kez istifa etmeliydi"

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Fenerbahçe'deki hoca değişikliği ve başkan Ali Koç'un stratejisi hakkında sert eleştirilerde bulundu. Uluç, "Ali Koç bütün değişiklikleri koltuğunda geçireceği süreyi uzatmak için yaptı. Ali Koç'un bugüne kadar en az 6 kez istifa etmesi gerekirdi." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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