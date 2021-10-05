FENERBAHÇE HABERLERİ - Güven Taner: Vitor Pereira her balığı aynı oltayla yakalamaya çalışıyor

A Spor'da yayınlanan 90'A programında Güven Taner'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu geldi. Taner, "Fatih Terim'in bu sene kararlı bir oyun yapısı yok ama Pereira'nın var; fakat Pereira'nın oyunu yeterli mi, sistem yeterince uygulanıyor mu? Bunların irdelenmesi lazım. Pereira her balığı aynı oltayla yakalamaya çalışıyor." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)

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