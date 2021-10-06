Fenerbahçe haberleri: Dikkat çeken tespit! "Vasat futbol iyi sonuç"

Süper Lig'de 8 hafta tamamlanırken Fenerbahçe 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertlilerin bu sezonki performansını A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç değerlendirdi. Uluç, "Vasat futbol iyi sonuç." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL