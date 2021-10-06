06 Ekim 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Fenerbahçe haberleri: Dikkat çeken tespit! "Vasat futbol iyi sonuç"
Süper Lig'de 8 hafta tamamlanırken Fenerbahçe 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertlilerin bu sezonki performansını A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç değerlendirdi. Uluç, "Vasat futbol iyi sonuç." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
06.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ozan Tufan Norveç Ve Letonya Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulunuyor Son Gelişmeler / A Spor
- Nuri Şahin Antalyaspor'da futbol sorumlusu oldu!
- Ümit Mili Takımı Kazakistan deplasmanına hazırlanıyor
- Futbolcu sahada cinayete teşebbüste bulundu!
- Serhan Türk: ''Galatasaray Maçında Hakem Maçın Önüne Geçmeseydi Daha Farklı Olurdu'' A Spor
- İşte Güven'in kötü performansının sebebi!
- İşte Güven'in kötü performansının sebebi!
- Ogün Şahinoğlu: "Fenerbahçe'de Pereira Şu Ana Kadar Kafasındaki Bütün Planları Oturtmuş Durumda"
- Caner'den Kuntz sözleri! "Değişim..."
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...