FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş sözler! "Ferdi Kadıoğlu'nda Philipp Lahm potansiyeli görüyorum"
A Spor yorumcusu Ceyhun Eriş, Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Eriş, "Vitor Pereira'nın en büyük katkısı Ferdi'ye oldu. Sağ bek olarak oynayan Ferdi Kadıoğlu'nda Philipp Lahm potansiyeli görüyorum." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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