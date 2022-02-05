FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'ye flaş sözler! "Ferdi Kadıoğlu'na hamallık yaptırılıyor"
Fenerbahçe devre arasının ardından Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. A Spor yorumcusu Hayri Beşer maçtan önce Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu. Beşer, "Szalai'nin sol bekte oynamasını yadırgamam ama Ozan ve Ferdi'nin sağ bekte oynamasını yadırgarım. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun özeti bu. Ferdi'nin günahı ne? Fenerbahçe'de Ferdi'ye hamallık yaptırılıyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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